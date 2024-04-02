الثلاثاء 02 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بنحو 53.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12476.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

 

الأسهم السعودية


وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 270 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

 

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : سابك، والكيميائية، وأفالون فارما، وينساب، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والكابلات السعودية، وأسترا الصناعية، وسينومي سنترز، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.46% و 9.99% .


فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : شمس، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسبكيم العالمية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 36.16 نقطة ليقفل عند مستوى 26144.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.1 مليون سهم تقاسمتها 3288 صفقة.

 

txt

البورصة تستعيد موجة الصعود وتربح 77.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

txt

مبيعات الأجانب والعرب تكبد البورصة 48 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم


الأسهم المغربية تغلق على ارتفاع

 

الأسهم المغربية

 

أغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.35 %، عند 13.053,17 نقطة.

 

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.34 %، ليستقر عند 1.060,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.33 % بمجموع 955,68 نقطة.

 

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.5 % بمجموع 12.058,51 نقطة.

 

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 200 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 673 مليار درهم مغربي.

 

txt

الاسهم الأوروبية تستقر بعد بيع لأسهم السلع الفاخرة

txt

أسواق الأسهم في الخليج ترتفع بفضل صعود أسعار النفط


الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع

 

الأسهم المصرية 

 

تراجعت مؤشرات الأسهم المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء ، وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.879 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 130.1 مليار جنيه.

 

وانخفض مؤشر السوق الرئيس في أسواق الأسهم المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.28%، مسجلاً 27934.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.05%، ليصل إلى 6400.39 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.32% لينهي التعاملات عند مستوى 9096.59 نقطة.

 

مواد متعلقة

الأسهم التركية ترتفع.. الليرة عند أدنى مستوياتها بعد فوز المعارضة في الانتخابات

الأسهم اليابانية.. نيكاي يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين

مؤشرات الأسهم الروسية عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

ارتفاع الأسهم الأمريكية للعقود الآجلة بعدما عزز التضخم آمال خفض مبكر للفائدة

الأسهم اليابانية.. نيكاي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

الأسهم الأوروبية تبلغ قمة جديدة بدعم قطاع الموارد الأساسية
الجريدة الورقية