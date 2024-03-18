أسواق الأسهم في الخليج ترتفع بفضل صعود أسعار النفط

صعدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، بقيادة مؤشر أبوظبي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.

الأسهم في الخليج

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بالتزامن مع تكثيف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8% إلى 86.02 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر الأسهم في أبوظبي 0.7% بعد تراجعه في الجلسة السابقة.

وواجه المؤشر خللا فنيا في وقت سابق من اليوم أسفر عن تضخم في بعض المكاسب بالخطأ، قبل إصلاح الخلل مع نهاية جلسة التداول.

وربح سهم بنك أبوظبي الأول 1.1%، كما صعد سهم أدنوك للحفر 1.8% وسهم أدنوك للإمداد والخدمات 1.3%. وتتبع الشركتان شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ووقعت أدنوك المملوكة للدولة على اتفاق مدته 15 عاما لتوريد مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى وحدة تابعة لشركة سيكيورنج إنرجي الألمانية المملوكة للدولة.

وصعد مؤشر الأسهم في دبي 0.3% بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.2% وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.2%.

مؤشر الأسهم في السعودية

الأسهم في السعودية

وارتفع مؤشر الأسهم في السعودية 0.1%، مواصلا صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، مع تقدم سهم البنك الأهلي السعودي 1.9% وسهم البنك السعودي الأول 2.5%.

وصعد مؤشر الأسهم في قطر قليلا بدعم من ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.9% وسهم صناعات قطر 1.3%، في حين انخفض سهم بنك الدوحة 4.7% ومصرف الريان 1.9%.

وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر خسائره للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 6.3%، في أكبر تراجع منذ 31 يناير، متأثرا بخسائر طالت جميع الأسهم تقريبا.

وهوى سهم إي.فاينانس 14.3%، فيما تراجع سهم السويدي إلكتريك 13.6%.