حكم مُغلظ لمُدان بحيازة كمية من المنوعات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكما اليوم الثلاثاء بمعاقبة عاملاً بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي بدائرة قسم ثان سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث ، مفادها قيام المتهم بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

يونيو المقبل..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص وسرقته بالخصوص

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، جلسة يوم 4 يونيو المقبل ، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لسماع شهود الإثبات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية اخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بان باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح نارى فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الإستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.