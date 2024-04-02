المسلم دوماً جابر للخواطر

كلام فى الصيام

ما معنى جبر الخواطر؟ الإجابة: رفع همم الناس، والتهوين عليهم، والأخذ بأيديهم نحو الخير بالنصيحة والابتسامة والزيارة ومد يد العون فى كل الظروف.

والله تعالى خير من يجبر بخواطر خلقه، فالله جبر بخاطر النبى ليلة الإسراء والمعراج بعد أن كذبه قومه، وجبر بخاطر يوسف عليه السلام بأن جعله عزيزا لمصر بعدما ذاق ألم من إخوته وامرأة العزيز، وجبر بخاطر أم موسى عله السلام عندما كان فرعون يقتل كل طفل يولد من بنى إسرائيل، فقال تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين».

والحبيب صلى الله عليه وسلم كان خير من يجبر الخواطر، فكان يزور المرضى ويبتسم فى وجه كل أصحابه، يقول أنس رضى الله عنه: ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهى إلا وتبسم، كذلك ما سأله أحد مسألة إلا وأجاب.

ولجبر الخواطر جزاء عظيم فى الدنيا والآخرة لماذا؟

لأن تطييب الخواطر من مكارم الأخلاق، وهو من صفات الأنبياء وتطييب خواطر أهل البلاد مكن المرضى وذوى الأعذار من أعظم أسباب الألفة بين أبناء المجتمع، فالنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه». ومن أجمل ما قيل: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله فى جوف المخاطر، ومما روى عن ابن مسعود قوله: «صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكأً»، كذلك يتجاوز اله عن عثرات جابر الخواطر، فقال تعالى: «إن الله لا يضيع أحر من أحسن عملاً، فمن يتجاوز يُتجاوز عنه ومن ستر يُستر لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «من يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن ستر مسلماً ستره الله».

إنها دعوة للمواساة للخير لقبول الأعذار والعفو عند المقدرة، مد يد العون للناس فى أوقات المحن والأزمات، بفعل الخير نحو كل المخلوقات طلباً لرضا الله والجنة.

الشيخ محمد ربيع أحمد

الإمام والخطيب بالأوقاف