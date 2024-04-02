أشهر الأدعية النبوية للمظلوم

هناك عدد من الأدعية المأثورة عن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- للمظلوم، لكن ليس هناك ما هو خاص برمضان، إلا أنَّ هذا الشهر مبارك، وهو مظنة الإجابة فلا بأس بأن يدعو العبد بالأدعية المأثورة وغير المأثورة، وفيما يأتى ذكر لما جاء فى السنة النبوية عن الدعاء للمظلوم: (اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شىءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شىءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شىءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شىءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شىءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شىءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ). (اللَّهُمَّ إنِّى أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْنى إلى نَفْسى طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لى شَأْنى كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).