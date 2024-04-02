علي جمعة يجيز قراءة كتب الإلحاد: الزمن يحتاج للمعرفة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول “هل يجوز أن أقرأ كتب أو قصص تتحدث فى الإلحاد من أجل الاطلاع؟”.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: "إحنا نقرأ فى كل حاجة اللى يتعلق بالإلحاد والفساد وقلة الديانة وقلة الأدب، إحنا مش بنخاف من حاجة، ولازم بعد ما نقرأ نبحث عن الحقيقة ونسأل".

وتابع: "القضية إنك أنت فى زمن تحتاج أن تكون عارفا وعالما بحقائق الأشياء، قد يكون الإطلاع فى غاية الأهمية وسبب فى هداية الكثير، وعندما تقرأ هذا لازم تقرأه بعين ناقدة أفهم وارد عليه وأسأل عنه".

تهنئة المسيحيين بأعيادهم

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في سياق آخر على سؤال طفلة “ينفع أحضر حفل خطوبة أو زواج صديقتى المسيحية فى الكنيسة؟".

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: "طبعا تروحى، ولازم برضوا لا يتوقف الأمر عن إنك تروحى بس، لازم تعرفى معنى نصف أكليل، وجبنيوت".

وتابع: "لما تعرفى المسميات اللى عندهم هتعرفى كمان تتعاملى، ومعرفة الآخر تذيب الثلوج بين الناس".

تهنئة المسيحيين

وأجاب على سؤال طفلة ثانية حول هل ينفع أهنى أصحابي المسيحيين بأعيادهم؟

وأوضح الدكتور علي جمعة: "أيوة عادى ينفع، بس إنتى مش واخده بالك من السؤال، يعنى كأن فى حد مفهمكم إنه مش عادى، وإنك هتأخذى ثواب لما تنشرى الكراهية".

وتابع: "والله يا أولاد، الدنيا كلها لازم تكون حب فى حب، بدون كراهية، وعندنا المصريين لما اتشبعوا بالإسلام، فعملوا أمثلة، قالوا له تنفخ ليه يا برص، قال علشان الناس تكرهنى طيب هو فى حد بيحبك، فلازم نفهم إن شيوع الحب والتهنئة والمجاملات تعلى من قدرنا، فالكراهية تنقص من قدرنا، فى حد عاوز يعمل صدام وفتنة، ده إحنا جيران من 1500 سنة، وعاوزين مفهوم الكراهية ده يتعدل ويبعد عن البدعة".

وبرنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار.