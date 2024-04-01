علي جمعة عن أحمد زويل: رمز وطني

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبتر العلماء، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بإمامة صلاة الجنازة على الدكتور الراحل أحمد زويل، لأنه يعتبر رمزًا وطنيًا، خدم البشرية كلها.

وقال “جمعة” خلال برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم الإثنين، إن: "الراحل زويل درس واكتشف ما يفيد البشرية، وحصل على جائزة نوبل، وكانت عيناه على تطوير التعليم في مصر".



وواصل جمعة أنه: "من الناحية الدينية والإنسانية الانتماء للوطن أمر عظيم، وهو من سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

علي جمعة: "داعش جماعة ضلالية بيقتلوا المسلمين وسايبين الصهاينة"

في سياق آخر، قال جمعة إن ما فعله داعش وتنظيم القاعدة ومن هم على شاكلتهما، بدعة لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وجاءوا بشيء يقدح في هوية الإسلام، إنهم يزعمون تشبثهم بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “أؤمرت مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، مؤكدًا: “الرسول قال أومرت وليس أمرتوا”.

لماذا يقتل داعش المسلمين؟

أضاف: "قالوا يجب إننا نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة ونقتل المسلمين الأول، من أجل تصور قائم فى ذهنهم، والحديث أساسا، بيقول أؤمرت، وليس أمرتوا كمسلمين، وكمان سيدنا النبي قال أن اقاتل، يبقى هنا أقاتل يغنى كده في حرب، وليس أقتل، وكمان سيدنا النبي قال الناس ودول كل المفسرين أجمعوا انهم قريش، وليس كل الأرض، والقرآن بيقول إن الناس قد جمعوا لكم، يقصد مين هنا؟ قريش".

يشار إلى أن برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.