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الإثنين 01 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة: "داعش جماعة ضلالية بيقتلوا المسلمين وسايبين الصهاينة" (فيديو)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ما فعله داعش وتنظيم القاعدة ومن هم على شاكلتهما، بدعة لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وجاءوا بشيء يقدح في هوية الإسلام. 

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وأوضح خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين، أنهم يزعمون تشبثهم بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “أؤمرت مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”، مؤكدًا: “الرسول قال أومرت وليس أمرتوا”.

لماذا يقتل داعش المسلمين؟

وأضاف: "قالوا يجب إننا نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة ونقتل المسلمين الأول، من أجل تصور قائم فى ذهنهم، والحديث أساسا، بيقول أؤمرت، وليس أمرتوا كمسلمين، وكمان سيدنا النبي قال أن اقاتل، يبقى هنا أقاتل يغنى كده في حرب، وليس أقتل، وكمان سيدنا النبي قال الناس ودول كل المفسرين أجمعوا انهم قريش، وليس كل الأرض، والقرآن بيقول إن الناس قد جمعوا لكم، يقصد مين هنا؟ قريش". 

وأضاف: "الضلال ده مش هيخلص، سيدنا النبي قال أقوام يتكلمون بألسنتا وليسوا منا، دول كلهم ضلال، طيب ليه سيدنا النبي اؤمر بقتال قريش، لانهم عمالين يقاتلوه وهم مش سايبنه في حاله، راحوا له كل الغزوات في المدينة، وكان بيتفقوا عليه، هو طول الوقت كان بيدافع عن نفسه، هل داعش دى بتدافع عن نفسها ولا تقتل الأبرياء، وتقولك لازم نحتل الشام والعراق ومش بيحاربوا الصهاينة".

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