الثلاثاء 02 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غداً.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بأبوقرقاص

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة .

 

حيث تنظم مديرية الصحة  ، غدا الأربعاء 3 إبريل ، قافلة طبية علاجية بقرية الخيارى إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، على مدار يومي 3 و 4 إبريل الجارى ، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان .

 

وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية  العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم.

 

وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها فخامة  السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة  القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة  ، تنظم مديرية الصحة  بالمنيا بدءا من غدا الإثنين  ، قافلة طبية علاجية  بقرية بلنصورة   إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص  على مدار يومين متتاليين  1 و   2 أبريل  2024 .

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