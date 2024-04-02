غداً.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بأبوقرقاص

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة .

حيث تنظم مديرية الصحة ، غدا الأربعاء 3 إبريل ، قافلة طبية علاجية بقرية الخيارى إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، على مدار يومي 3 و 4 إبريل الجارى ، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان .

وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم.

وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، تنظم مديرية الصحة بالمنيا بدءا من غدا الإثنين ، قافلة طبية علاجية بقرية بلنصورة إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص على مدار يومين متتاليين 1 و 2 أبريل 2024 .