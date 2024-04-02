Telegram يتنافس مع WhatsApp بميزات تركز على الأعمال

لا يتم استخدام Telegram على نطاق واسع مثل WhatsApp، ولكن يمكن للشركات الآن إضافته كخيار اتصال لعملائها إذا أرادوا ذلك. يمكن الآن لأي شخص يستخدم تطبيق المراسلة تحويل حسابه إلى حساب أعمال للوصول إلى الميزات المصممة لتسهيل العثور عليه والاتصال به من قبل العملاء. وسيكون بمقدورهم عرض ساعات عملهم في ملفهم الشخصي وتحديد موقعهم على الخريطة. من خلال ساعات العمل الخاصة بهم، يمكن للعملاء معرفة ما إذا كانوا لا يزالون مفتوحين والوقت الذي سيغلقون فيه خلال اليوم.

يمكن للشركات أيضًا تخصيص صفحة البداية الخاصة بها وعرض معلومات حول منتجاتها وخدماتها في المحادثات الفارغة، مما يمنح العملاء لمحة عما هو معروض حتى قبل أن يتواصلوا معك. لتسهيل الرد على الاستفسارات المتعددة، ستتمكن حسابات Telegram Business أيضًا من صياغة وحفظ الرسائل المعدة مسبقًا والتي يمكنهم إرسالها كردود سريعة. بالطبع، يمكنهم أيضًا الكتابة مسبقًا لرسائل الترحيب والرسائل البعيدة التي يتم إرسالها تلقائيًا إلى العملاء الذين يتصلون بهم. ويمكنهم استخدام Telegram Bot للدردشة مع عملائهم أيضًا، على الرغم من أننا نعلم جميعًا مدى الإحباط الذي يمكن أن يحدث عند التحدث مع الروبوت عندما نحتاج إلى التحدث إلى ممثل خدمة عملاء بشري. كل هذه الميزات مجانية، ولكن فقط لأولئك الذين لديهم حساب Telegram Premium، والذي يكلف 5 دولارات شهريًا.

بالإضافة إلى تقديم ميزاتها الجديدة التي تركز على الأعمال، كشفت Telegram أيضًا أنها تمنح أصحاب القنوات 50 بالمائة من الإيرادات المكتسبة من الإعلانات المعروضة على قنواتهم، طالما أن لديهم 1000 مشترك على الأقل. استنادًا إلى المعلومات التي شاركها سابقًا مؤسس الشركة Pavel Durov، يبدو أن Telegram تعمل بشكل جيد من الناحية المالية ويمكنها أن تكون بهذا السخاء. وقال دوروف لصحيفة فايننشال تايمز إنه يتوقع أن يكون تطبيق المراسلة مربحًا بحلول العام المقبل، وأنه يستكشف حاليًا طرحًا عامًا أوليًا في المستقبل.