تعليم ابوتشت يبحث استعدادات استقبال امتحانات الفصل الثاني

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء 2024/4/2 الجاري بمكتبه اجتماعا موسعا بموجهي أوائل المواد الدارسية الاساسية والمواد الغير مضافة للمجموع في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ورافت جادالله رئيس قسم التطوير التكنولوجي وممثلي المطبعة السرية للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

واكد مدير عام الإدارة علي ضرورة وضع اسئلة الإمتحانات طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من الوزارة مع التشديد علي خلو الورقة من الأخطاء اللغوية والفنية، وكذلك نماذج الإجابة واعداد ورقة امتحانية للطلاب للمتخلفين عن امتحان الفصل الدراسي الأول، وكذا إعداد امتحان لطلاب وتلاميذ الدمج للفصل الدراسي الثاني، وإعداد امتحان لطلاب الدمج المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول.

مؤكدا علي تنفيذ المهام الأدائية لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، مع الاتفاق على الموعد نهائي لتسليم الامتحانات للمطبعة السرية لبدء أعمالها وطالب المدير العام بإعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وتسليمها لقسم التطوير التكنولوجي بالإدارة لرفعها علي المنصة الإلكترونية عن طريق المكلفين، بذلك تحت إشراف الموجه الأول بالإدارة علي ان تسلم نسخة ورقية لامتحان طلاب المنازل فضلا عن إعداد امتحان للصفين الأول والثاني الثانوي مقالي.

كما كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاثنين 2024/4/1 الجاري عددأ من العاملين المتميزين بديوان عام الإدارة، وذلك لتفانيهم وتميزهم في أداء مهام عملهم متمنيا لهم دوام التوفيق، جاء ذلك في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

شمل التكريم عبدالصبور محمود مدير الخدمات والأنشطة التربوية ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وحشمت عبدالحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وتيسير محمود رئيس قسم المراجعة الداخلية والحوكمة وإبراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي وحريز حسن رئيس وحدة الحسابات.

و اشار مدير عام الإدارة ان هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية علي إثابة العاملين المتميزين تشجيعا لهم علي بذل المزيد من الجهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء ويعنبر حافزا لجميع العاملين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتميزين في أداء عملهم تشجعيا لهم وتحفيزا للاخرين.