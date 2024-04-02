طفلة تسأل عن حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. وعلي جمعة ينهرها

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة “ينفع أحضر حفل خطوبة أو زواج صديقتى المسيحية فى الكنيسة؟".

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: "طبعا تروحى، ولازم برضوا لا يتوقف الأمر عن إنك تروحى بس، لازم تعرفى معنى نصف أكليل، وجبنيوت".

وتابع: "لما تعرفى المسميات اللى عندهم هتعرفى كمان تتعاملى، ومعرفة الآخر تذيب الثلوج بين الناس".

تهنئة المسيحيين

وأجاب على سؤال طفلة ثانية حول هل ينفع أهنى أصحابي المسيحيين بأعيادهم؟

وأوضح الدكتور علي جمعة: "أيوة عادى ينفع، بس إنتى مش واخده بالك من السؤال، يعنى كأن فى حد مفهمكم إنه مش عادى، وإنك هتأخذى ثواب لما تنشرى الكراهية".

وتابع: "والله يا أولاد، الدنيا كلها لازم تكون حب فى حب، بدون كراهية، وعندنا المصريين لما اتشبعوا بالإسلام، فعملوا أمثلة، قالوا له تنفخ ليه يا برص، قال علشان الناس تكرهنى طيب هو فى حد بيحبك، فلازم نفهم إن شيوع الحب والتهنئة والمجاملات تعلى من قدرنا، فالكراهية تنقص من قدرنا، فى حد عاوز يعمل صدام وفتنة، ده إحنا جيران من 1500 سنة، وعاوزين مفهوم الكراهية ده يتعدل ويبعد عن البدعة".

ارتداء الحجاب أمام صديقتى أو زميلتى غير المسلمة

وأجاب على سؤال طفلة ثالثة حول هل يمكننى عدم ارتداء الحجاب أمام صديقتى أو زميلتى غير المسلمة؟.

وأوضح : "نعم، وفى مرحلة معينة كان فى هجوم سمى بالحروب الصليبية، علشان كانوا رافعين الصليب، والصليب منهم برىء، وكان هناك توتر فى هذا المجال لأن كان فى حروب وجيوش جرارة جاءت لوأد الحضارة الإسلامية".

وتابع: "الحروب الصليبية استمرت حوالى 200 سنة، وفى هذه الفترة ظهرت هذه النوعية من الأسئلة، لكن أصل الديانة ليس فيه، فهو يجوز كشف المرأة أمام المرأة فى قضية الحجاب أو عورة المرأة ".

وبرنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار.