جامعة عين شمس تنافس بمرشح لجائزة الدكتور السيد أحمد عتمان

أعلن مكتب الجوائز في جامعة عين شمس ترشح مرشح منها في مجال أمراض النساء والتوليد لجائزة الدكتور السيد أحمد عتمان 2024 .

يأتي ذلك بعد إغلاق باب الترشح لجائزة الدكتور السيد أحمد عتمان 2024 في31 مارس2024 .

وأعلن مكتب الجوائز في جامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام بمرشح في مجال أمراض النساء والتوليد لجائزة الدكتور السيد أحمد عتمان 2024 والتى أطلقتها جامعة طنطا.

وأوضح مكتب الجوائز في جامعة عين شمس أنه تم استيفاء جميع بيانات المرشح للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لها من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطاب الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة ، وقد كانت المشاركة في مجال أمراض النساء والتوليد. من أحد أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بالجامعة.

وأكدت إدارة جامعة عين شمس دائما على دعم وتعزيز مسيرة التميز والإبداع لأعضاء هيئة التدريس، حيث تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة تشجع على التفوق والابتكار. وتلتزم الجامعة بتوفير الدعم الشامل والخدمات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق النجاح والفوز بالجوائز المرموقة التي تعكس تميزهم وإسهاماتهم المتميزة في مجالات البحث والتطوير والتنافس في مجال الجوائز.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى للجوائز عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]



وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

نبذة عن مكتب الجوائز في جامعة عين شمس

وتأسس مكتب الجوائز في جامعة عين شمس بموافقة مجلس الجامعة في 23 أبريل 2020، وتم تفعيل مكتب الجوائز وتحديد مشرف له من أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في 10 مارس 2021

يهدف مكتب الجوائز في جامعة عين شمس لرفع مستوى الترشح للجوائز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال تمكينهم من المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية والدولية من خلال متابعة الإعلان عن الجوائز بجميع أنواعها المحلية والإقليمية والدولية.

ويعمل مكتب الجوائز في جامعة عين شمس على تصنيف الجوائز المحلية والإقليمية والدولية وفق متطلباتها وفئاتها، ورفع الوعي بالجوائز والتعريف بكل جائزة وأهميتها، وتقديم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح للجوائز، وتقديم فعاليات الدعم اللازم للمرشحين للجوائز من خلال العديد من الأنشطة مثل ورش العمل والبرامج التدريبية واللقاءات والزيارات، والتدريب على معايير الجوائز بالتعاون مع الكفاءات والخبرات والكوادر المؤهلة لذلك، ومتابعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المرشحين للجوائز، وعمل قاعدة بيانات للمرشحين للجوائز من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.