بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 ليغق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنحو 13.83 نقطة ليبلغ عند مستوى 7368.11 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.19 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر143 مليون سهم عبر 11030 صفقة نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 26ر14 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5989 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 % من خلال تداول 6ر63 مليون سهم عبر 3130 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 39ر14 نقطة ليبلغ مستوى 25ر8089 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 % من خلال تداول 6ر79 مليون سهم عبر 7900 صفقة بقيمة 6ر32 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 25ر25 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5894 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 % من خلال تداول 58 مليون سهم عبر 2392 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 ملايين دينار كويتي.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.879 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 27934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34113 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9096 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية عدد 169.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركة جي بي كوربوريشن 693.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 175 سهمًا، 1364 سهم، 337 سهمًا، 2 مليون سهم، 38 ألف سهم، 6151 سهم، 33 ألف سهم، 267.7 ألف سهم، على التوالي.