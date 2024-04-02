تباين أسعار العملات بالبنوك اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-4-2024، وفقًا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.56 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.56 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.12 جنيه للشراء.

59.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.6 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.56 جنيه للشراء.

153.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.84 جنيه للشراء.

12.86 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.96 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

ولامس الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو، واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أميركية، الاثنين، توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022. إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية بنسبة 61.3 بالمئة خفض سعر الفائدة في يونيو، بانخفاض عن احتمال 70.1 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية العملة في "وستباك"، "إن التباين في ديناميكيات النمو القوي للولايات المتحدة وتراجع احتمال خفض سعر الفائدة من جانب الاتحادي مقابل النمو البطيء للعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى يعني أن أي انخفاضات في مؤشر الدلار يجب أن ينظر إليها على أنها فرص شراء".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.05، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.07، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى سجله الاثنين.

وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.07335 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.07295 دولار.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25455 دولار بعد انخفاضه إلى 1.2541 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى عند 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.