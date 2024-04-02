سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-4-2024، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 152.43 جنيه للشراء، و153.45 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 153.32 جنيه للشراء، و153.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

152.43 جنيه للشراء.

153.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

153.32 جنيه للشراء.

153.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

148.40 جنيه للشراء.

153.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.55 جنيه للشراء.

153.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

153.18 جنيه للشراء.

153.48 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

ولامس الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو، واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أميركية، الاثنين، توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022، إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية بنسبة 61.3 بالمئة خفض سعر الفائدة في يونيو، بانخفاض عن احتمال 70.1 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية العملة في "وستباك"، "إن التباين في ديناميكيات النمو القوي للولايات المتحدة وتراجع احتمال خفض سعر الفائدة من جانب الاتحادي مقابل النمو البطيء للعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى يعني أن أي انخفاضات في مؤشر الدولار يجب أن ينظر إليها على أنها فرص شراء".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.05، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.07، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى سجله الاثنين.

وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.07335 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.07295 دولار.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25455 دولار بعد انخفاضه إلى 1.2541 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى عند 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الين الياباني بشكل طفيف إلى 151.75 للدولار، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 151.79.