بعد قليل.. محاكمة عدلي القيعي بتهمة سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي ورئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي في دعوى الجنح بسب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه “ملك وكتابة” على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، مؤكدا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.

وفى سياق آخر تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيقات حول مصرع شخصين «رجل وسيدة» لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل «شاحنة»، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من الواحات نحو المريوطية.

وتبين أن سيدة كانت تقود السيارة الملاكي، واختلت عجلة القيادة بيدها، لتعبر للجهة الأخرى من الطريق، وتصطدم بالسيارة النقل التي دهستها أسفلها، مما أدى لانشطارها نصفين.

وأظهرت المعاينة الأولية أن التصادم أدى لدخول السيارة الملاكي أسفل السيارة النقل وانشطارها لنصفين وادى اشتعال النيران لتفحم مستقليها.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي ووجود متوفين بداخل السيارتين .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وتبين وفاة قائد سيارة نقل وسيدة كانت تقود السيارة الملاكي، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تم واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الأسواق، حيث تمكنت من ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة.

جاءت القضايا المضبوطة كالتالي: ضبط 321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق"– 111,5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات"– 70 ألف عبوة سجائر– 180 ألف لتر مواد بترولية.

يأتي ذلك إلى جانب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 17 قضية تداول عملات محلية وأجنبية متنوعة خارج نطاق السوق المصرفية خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقدر 16.7 مليون جنيه مصري.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 546.500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية داخل مخزنين غير مرخصين بالمنيا بقصد حجبها عن التداول في الأسواق.