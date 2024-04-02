موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. يبحث الكثير من المسلمون تزامنًا مع حلول اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، عن موعد الأذان، حيث تختلف يوميًا من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة 6:15 مساءً

موعد أذان المغرب في الجيزة الساعة 6:15 مساءً

موعد أذان المغرب في المنيا الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب بالإسكندرية الساعة 6:20 مساء

موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 6:05 مساء.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ الساعة 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في القليوبية الساعة 6:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في قنا الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر الساعة 6:07 مساء.

وفي سياق آخر نرصد موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات خلال التالي:

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 5:57 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في قنا: 5:55 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طابا: 5:44 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في مرسى مطروح: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أبوسمبل: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 5:59 صباحًا

موعدصلاة عيد الفطر في المنيا: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان: 5:56 صباحًا