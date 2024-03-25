داعية يحذر من تجاهل آداب رمضان: الصيام ليس إمساك عن الطعام والشراب فقط

قال الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن الصيام ليس من الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام من اللغو الرفث، لافتا إلى أن الإنسان يجب أن يصوم عن كل المعاصي والآثام.

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "فرض الصيام هو ألا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع بزوجه، لكن آداب الضيام، هى صيام الجوارح من العين والقلب واليد، واللسان فيمتنع عن الغيبة والنمية والغمز واللمز".

وتابع: "على الصائم ألا يتلصص على الناس ويتنصت على حياتهم سواء فى صفحاتهم بالموبايل أو يتصنت بالأذن، فهذا ليس صيام إلا عن الأكل والشرب".