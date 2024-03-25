الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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داعية يحذر من تجاهل آداب رمضان: الصيام ليس إمساك عن الطعام والشراب فقط

الدكتور الشحات عزازي،
الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف

قال الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن الصيام ليس من الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام من اللغو الرفث، لافتا إلى أن الإنسان يجب أن يصوم عن كل المعاصي والآثام. 

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "فرض الصيام هو ألا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع بزوجه، لكن آداب الضيام، هى صيام الجوارح من العين والقلب واليد، واللسان فيمتنع عن الغيبة والنمية والغمز واللمز". 

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الصيام لن يؤثر على بشرتك بعد الان _ نصائح للعناية بالبشرة في رمضان

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كلام فى الصيام

وتابع: "على الصائم ألا يتلصص على الناس ويتنصت على حياتهم سواء فى صفحاتهم بالموبايل أو يتصنت بالأذن، فهذا ليس صيام إلا عن الأكل والشرب". 

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