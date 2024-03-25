نصائح لمرضى حساسية الصدر عند الصيام

كثير من الأشخاص الذين يعانون بعض المشاكل الصحية بالصدر والرئتين يعتقدون أن أداءهم فريضة الصيام قد ينعكس عليهم ببعض الأضرار، إلا أن الرأى الطبى لكثير من الأطباء أن الصوم له فوائد صحية كبيرة على مرضى الصدر، خاصة «الربو الشعبى».

ويعانى مريض حساسية الصدر من العديد من المشاكل الصحية أثناء الصيام فى شهر رمضان، لا سيما أن الحساسية مثلها مثل باقى الأمراض المزمنة لها شروط أثناء الصوم. ويجب على مريض حساسية الصدر استشارة الطبيب المعالج عند صيام شهر رمضان المبارك حتى يقدم له التعليمات الخاصة بالشهر الكريم حفاظاً على صحته.

ويقدم الدكتور أشرف محمود عقبة، أستاذ الباطنة العامة وأمراض الحساسية والمناعة بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية العربية لأمراض صعوبة التنفس بعض النصائح الخاصة بصيام مرضى حساسية الصدر وعلاج هذه الحالة يعتمد أساسًا فى المقام الأول على بخاخات تحتوى على العلاجات اللازمة منها بخاخات تحتوى على موسعات الشعب المسعفة ومنها بخاخات واقية تأخذ الأخيرة عادة بانتظام مرة أو مرتين فى اليوم، أما النجاح المسعف الذى يحتوى عادة على مادة الفنتولين فإنه يجب على المريض استخدامه وقت الحاجة إليه حتى ولو كان فى نهار رمضان لأن تناوله ضرورى فى حالة وجود الأعراض، أما بالنسبة للعلاج بالحبوب فإنه ينصح بأن يتم تناولها قبل السحور مباشرة وذلك حتى يستمر مفعولها أثناء فترات الصيام.

الدكتور أشرف محمود عقبة

وينصح أيضا مرضى حساسية الصدر بالإكثار من تناول السوائل وذلك حتى تخف لزوجة الإفرازات بسبب ارتفاع درجة الحرارة وقلة السوائل أثناء الصيام وحتى لا يتعرض المريض إلى الجفاف الذى قد يزيد من أعراض المرضى، أما عن المرض الذين يحتاجون إلى الأكسجين حتى أثناء الصيام وقدرتهم على الصيام من عدمها وهذا الأمر يمكن نقاشه مع الطبيب المعالج، أما بالنسبة للصلاة فى المسجد خلال الشهر الكريم فإنه ينصح أيضا بعدم الإجهاد الشديد وبالذات فى صلاة الترويح لان ذلك يمكن أن يتسبب فى نوبات من حساسية الصدر وينصح أيضاً بعدم التعرض للبخور لأن ذلك قد يثير الشعب الهوائية ويسبب ضيقا فى التنفس ويجب الحرص والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية واحتمالات العدوى بالأمراض الفيروسية والإنفلونزا.

ويضيف الدكتور أشرف عقبة يفضل أن يبدأ مريض الحساسية الصائم بشرب السوائل الدافئة والإكثار منها وذلك حتى تقل لزوجة الإفرازات النخامية بالشعب الهوائية وذلك فى فترة الإفطار والسحور وعلى المريض الذى يعانى من نوبات حادة متكررة وضيق فى الشعب الهوائية سؤال الطبيب المعالج لانه فى هذه الحالة قد يحتاج إلى الإفطار وخاصة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، وننصح بإفطار مريض حساسية الصدر الذى يعانى نزلات البرد الحادة التى يتعرض فيها إلى زكام ورشح وارتفاع فى درجة الحرارة ونوبات من ضيق التنفس.