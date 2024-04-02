ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الحليب؟.. طبيبة تكشف مفاجأة

تشير طبيبة تغذية إلى أنه من الأفضل عدم التخلي عن استهلاك الحليب بشكل كامل، خاصةً للأطفال، مؤكدة أهمية منتجات الألبان في تغذية الجسم ودعم صحة الأطفال في سن الدراسة، لاحتوائها على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات التي تساهم في نموهم الصحي.

أضرار التخلي عن تناول الحليب

وفي حديثها لـ Gazeta.Ru، تشير الطبيبة إلى أن استهلاك الحليب ومنتجات الألبان قد يشكل ما يصل إلى 40% من النظام الغذائي اليومي للفرد، وتشدد على أن منتجات الألبان التي تحتوي على البروبيوتيك تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي والمناعي، وتقدم حماية ضد الميكروبات الضارة وتعزز صحة الجهاز التنفسي والفم.

تشدد الدكتورة على أهمية قراءة الملصقات عند شراء الحليب أو منتجات الألبان من المتاجر، حيث تشير العلامات التجارية التي تفيد بأن المنتج يحتوي على الحليب أو منتجات الألبان إلى أنها تتكون بشكل أساسي من مكونات الألبان بنسبة تزيد عن 50%. كما تنصح بتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة، حيث أن تلك المنتجات غالباً ما تكون تركيبتها بسيطة وتنتهي صلاحيتها بسرعة.

بهذا، تجمع الدكتورة إينا إيونوفا بين التأكيد على أهمية استهلاك منتجات الألبان في النظام الغذائي، خاصةً للأطفال، وبين التوجيه حول كيفية اختيار المنتجات ذات الجودة العالية والتي تعزز الصحة العامة.

على صعيد آخر، قد تعزز مجموعة من الفيتامينات عمل الذاكرة وصحة الدماغ والعقل ووظائفه الإدراكية، مثل: فيتامين ك الذي يعزز خلايا الدماغ ويحافظ على الوظائف الادراكية والوظائف السليمة للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب، إلى جانب فيتامين سي الذي يعزز قوة خلايا الدماغ لأنه يحمي من التأكسد وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، الليمون.

هذا بالإضافة إلى فيتامين ب المركب الذي يعزز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات، وفيتامين د الذي يعزز صحة الجسم والعظام والناقلات العصبية وخلايا الدماغ، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، أي قبل الظهر وبعد العصر، كما قد تجده في بعض الأطعمة أبرزها البيض والأسماك، ومنتجات الألبان.