موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة جديدة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين وذلك عندما يحل ضيفا على نظيره الأخدود مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري السعودي.

وينفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، جمعهم من 23 انتصارًا وتعادلين، ولم يتذوق طعم الهزيمة خلال الموسم الحالي.

ويحلق الهلال بعيدا بالصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر صاحب الـ59 نقطة، ليقترب من حسم اللقب في ظل تبقي 9 جولات فقط على انتهاء الدوري السعودي.

وعلى الجهة الأخرى يدخل الأخدود المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن دوامة الهبوط ودخول المنطقة الدافئة حيث يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، حصدهم من 7 انتصارات و3 تعادلات، فيما خسر 15 مباراة.

موعد مباراة الهلال والأخدود

تنطلق مباراة الهلال والأخدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

وكشفت شبكة قنوات SSC عن معلقي مباراة الهلال والأخدود، إذ أسندت مهمة التعليق عبر SSC1 SD للمعلق فهد عريشي، وعبر SSC1 HD للثنائي فهد العتيبي وحاتم بطيشة.