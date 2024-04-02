نصائح مهمة للحفاظ على حاسة السمع

تلفت اختصاصية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الانتباه إلى أهمية الحفاظ على السمع والتقليل من مخاطر فقدانه، وجء ذلك في مقابلة مع Gazeta.Ru، حيث شددت على ضرورة استخدام سماعات رأس ذات جودة عالية وتجنب استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن.

نصائح للحفاظ على حاسة السمع

وتشير إلى أن اختيار سماعات رأس جيدة التصميم والتي توضع فوق الأذن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض السمع، مع تجنب استخدام الأدوية دون استشارة طبية.

تحذر زيمينا من تأثير الضعف السمعي حتى في حالاته الطفيفة على جودة حياة الشخص، مما يجعل استشارة الطبيب ذو الخبرة ضرورية لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات المناسبة. توضح أن ظهور ضعف السمع في مرحلة الطفولة قد يؤدي إلى تأخر في التواصل والتطور العقلي، مما يبرز أهمية الكشف المبكر والعلاج الفوري.

بالإضافة إلى ذلك، تحذر زيمينا من آثار الصدمات الصوتية التي يمكن أن تحدث بسبب سماعات الرأس ذات الجودة المنخفضة، مما يجعلها تنصح بعدم تجاوز شدة الصوت المسموح بها. كما تنبه إلى أن استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن قد يؤدي إلى إتلاف الطبلة أو الجلد داخل القناة السمعية.

وتشير زيمينا إلى أن بعض الأدوية يمكن أن تكون ضارة للأذن وتسبب فقداناً دائماً للسمع، مما يبرز أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء. وتشمل هذه الأدوية بعض مضادات الحيوية ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وبعض مدرات البول والأسبرين.

بشكل عام، تؤكد زيمينا على أهمية الوقاية والعناية بالسمع من خلال استخدام الأجهزة السمعية بشكل صحيح، وتجنب الأسباب المحتملة للضرر السمعي مثل الصدمات الصوتية واستخدام الأدوية الضارة، مع التأكيد على ضرورة متابعة طبيب الأذن المختص للحصول على الرعاية والنصائح اللازمة.

على جانب آخر، يوصي الأطباء بتناول مجموعة من الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ والعقل ووظائفه الإدراكية، وكذلك والقدرة على التفكير بشكل سليم.

فيتامينات مهمة لصحة الجسم



ووفقًا لما ذكره موقع كيورا، نستعرض إليكم فيما يلي أبرز الفيتامينات التي تحمي صحة الدماغ..



فيتامين ب المركب

يعزز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات .

فيتامين د

يعزز صحة الجسم والعظام والناقلات العصبية وخلايا الدماغ، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، أي قبل الظهر وبعد العصر، كما قد تجده في بعض الأطعمة أبرزها البيض والأسماك، ومنتجات الألبان.





فيتامين ك

يعزز خلايا الدماغ ويحافظ على الوظائف الادراكية والوظائف السليمة للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب .





فيتامين سي

من أهم الفيتامينات التي تعزز صحة الجسم والمناعة كما يعزز قوة خلايا الدماغ لأنه يحمي من التأكسد وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، الليمون.