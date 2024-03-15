شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للالتحاق بالصفوف الأولى خلال شهر مارس الجاري.

وتقدم طلبات الالتحاق في المدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية لتلك المدارس.

وتعتمد المدارس المصرية اليابانية على تطبيق المناهج الدراسية فى نظام التعليم الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو وهى المستهدف الأساسى فى التجربة.

وتعد أنشطة التوكاتسو عبارة عن مجموعة من الأنشطة اللا معرفية تمارس بالمدارس المصرية اليابانية بغرض تنمية الطالب تنمية شاملة مما يساهم فى تحقيق رفاهية الطالب والتركيز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين.

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تحديد وحل المشكلات الصفية والمدرسية من خلال أنشطة جماعية حياتية يقوم بها التلاميذ، لخلق حياة صفية وحياة مدرسية أفضل وأكثر متعة مما ينمى معها قدراتهم على العمل والحياة الاجتماعية فى المستقبل.

شروط المدارس المصرية اليابانية

يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني. أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024. لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية. بالنسبة لسن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد، والمستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد. يكون عمر الطفل الراغب في التقديم في المدارس المصرية اليابانية بالصف الأول الابتدائي 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد. يكون عمر الطفل في المدارس المصرية اليابانية الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد. يتم قبول المستوى بناء على الأماكن المتاحة فى الفرع المتقدم إليه الطفل. في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات ويتم التقديم من أول وجديد على الصف المطلوب.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية، تشمل: شهادة ميلاد مميكنة للطفل التلميذ حديثة الإصدار وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ6 أشهر على الأقل توثيق رسمي، في حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت في بطاقة الرقم القومي، والتوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر، ونسخة للمدرسة.

وفي حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.



