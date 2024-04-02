لو ضربني بحذائه سأسامحه.. ماجد الكدواني يكشف سر صداقته بكريم عبدالعزيز (فيديو)

قال الفنان ماجد الكدواني، إن الفنان كريم عبدالعزيز صديقه منذ 24 عاما، مشيرا إلى أن علاقته بكريم عبدالعزيز تتميز بالأمانة والمصداقية.



وأضاف ماجد الكدواني، خلال حوراه مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من بودكاست "بيج تايم" المذاع عبر شاشة "mbc" مساء اليوم أنهما عندما يجلسان سويا يتحدثان عن اندهاش الناس من علاقة الحب التي تجمعهما، مشيرا إلى أنهما يتحدثان أحيانا لمدة 8 ساعات متواصلة.

سر علاقتي بكريم عبدالعزيز الحب الصادق

وتابع ماجد الكدوني: “ سر علاقتي بكريم عبدالعزيز الحب الصادق فنحن نتحدث بحرية سويا بثقة دون خوف من أية حسابات”، معقبا: "كريم عبدالعزيز لو خلع حذائه وضربني به سأسامحه

وقال الفنان ماجد الكدواني إنه عقب أداء دور"العقيد وليد سلطان" الذي قدمه في فيلم "تراب الماس" لجأ إلى أحد الأطباء النفسين بسبب عمق الدور، مضيفا: "بعده بسنة مراتي وابني قالوا لي لازم تروح لدكتور أنت مش أنت".



وأضاف ماجد الكدواني، خلال حوراه مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من بودكاست "بيج تايم" المذاع عبر شاشة "mbc"، أنه ذهب بالفعل إلى طبيب نفسي وحصل على كورس علاجي دون أدوية، موضحا: "اكتشفت إني اتغيرت وحبيت الشخصية ومشيت معايا، لأنها بتغذي جواك حاجات بترضي الإنسان".

مراون حامد وصف شخصية "وليد سلطان" بالـ"المتعة المحرمة"

وتابع ماجد الكدواني : المخرج مراون حامد وصف شخصية "وليد سلطان" بالـ"المتعة المحرمة"، مضيفا: "كل إنسان فينا جواه حتة عايز يعمل كل اللي نفسه فيه من غير حساب أو تأنيب ضمير وجلد ذات وخوف من عقاب ولوم ومن غير قيم، وهو وليد سلطان كان كده".

عندي (وليد سلطان) ساعة يروح وساعة يجي

وأكد ماجد الكدواني أنه كان قد وصل إلى حالة شديدة من الغضب، موضحا: "الدكتور قالي إذا شخصية دخلتك وحبيتها هتفضل موجودة في العقل الباطن.. الشخصية تحولت لفايل ممكن يتفتح، والدكتور قالي قولهم عندي (وليد سلطان) ساعة يروح وساعة يجي".