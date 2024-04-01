مسلم يكشف مفاجأة عن عودته لخطيبته (فيديو)

كشف الفنان مسلم مفاجأة عن عودته لخطيبته دون الإعلان عن ذلك، قائلا: “مقولناش إننا رجعنا عشان الناس متقولش إننا بنعمل تريند.. أنا مش حابب الناس تحطها في الحتة دي عشان هي أنضف من كدا”.

قررنا إننا نعقل أنا وخطيبتي

وأضاف مسلم خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناتي النهار والمحور: "إحنا قررنا اننا نعقل أنا وخطيبتي والغلط كان من عندي.. أنا اتقمصت وزعلت وصعبت عليا نفسي.. وخطيبتي جت وصالحتني".

وتابع: “مش عايز حد يشمت فيا لأن ممكن كتير يشمتوا فيا لأن كتير قربوا مني بعد الطلاق وأنا مش عايز حد يتعشم إني هرتبط بيه”.

وفاجأ مطرب المهرجانات مسلم، الإعلامية أميرة بدر على الهواء مباشرة، بتأديته للآذان خلال حلقته معها في برنامج "أسرار".

وكشف مطرب المهرجانات مسلم ، خلال برنامج "أسرار" أنه كان يؤم بالمصلين في مسجد بجانب منزله، قائلًا: عرفت ان صوتي حلو من وانا عندي ٨ سنين وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وافتحه للناس، وكنت بغني لحد قبل ما اتدين وكده، ولكن صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن لأنه بيحسن الصوت.

وأضاف مسلم: “أنا اتبهدلت اوي عشان أرجع أغني وكان حلمي اوصل بموهبتي لهدف أقول اني هوصل وهعمل ده، بغض النظر عن تقديمي للقرآن، ومبقتنعش بكلام الشيوخ أن الغناء حرام والدين بتاعنا ده دين الأخلاق وربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، ممكن أصلي ولكن في حاجات بتفوتني ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني، وشغلي السبب في كده وده غصب عني وكفاية مسحول في حوار الجواز والخطوبة”.

برنامج "أسرار" يعرض يوميًا على شاشة "النهار" تستضيف خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة والمجتمع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مسلم يعلن فسخ خطوبته

أثار مغني المهرجانات مسلم، حيرة جمهوره ومتابعية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بفسخ خطوبته بعد مرور أسبوعين .

كتب مسلم على خاصية (الاستوري) بحاسبه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: خلصت با جماعة".

ومن ناحيتها حسمت يارا تامر، الأمر من خلال منشور عبر خاصية (الاستوري) على موقع "إنستجرام":" الحمد لله أن كل حاجة بانت بدي، جت بسيطة"، كما كتبت:" عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف".