ماجد الكدواني يكشف سبب زيارته لطبيب نفسي (فيديو)

قال الفنان ماجد الكدواني إنه عقب أداء دور"العقيد وليد سلطان" الذي قدمه في فيلم "تراب الماس" لجأ إلى أحد الأطباء النفسين بسبب عمق الدور، مضيفا: "بعده بسنة مراتي وابني قالوا لي لازم تروح لدكتور أنت مش أنت".

وأضاف ماجد الكدواني، خلال حوراه مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم من بودكاست "بيج تايم" المذاع عبر شاشة "mbc"، أنه ذهب بالفعل إلى طبيب نفسي وحصل على كورس علاجي دون أدوية، موضحا: "اكتشفت إني اتغيرت وحبيت الشخصية ومشيت معايا، لأنها بتغذي جواك حاجات بترضي الإنسان".

مراون حامد وصف شخصية "وليد سلطان" بالـ"المتعة المحرمة"

وتابع ماجد الكدواني : المخرج مراون حامد وصف شخصية "وليد سلطان" بالـ"المتعة المحرمة"، مضيفا: "كل إنسان فينا جواه حتة عايز يعمل كل اللي نفسه فيه من غير حساب أو تأنيب ضمير وجلد ذات وخوف من عقاب ولوم ومن غير قيم، وهو وليد سلطان كان كده".

وأكد ماجد الكدواني أنه كان قد وصل إلى حالة شديدة من الغضب، موضحا: "الدكتور قالي إذا شخصية دخلتك وحبيتها هتفضل موجودة في العقل الباطن.. الشخصية تحولت لفايل ممكن يتفتح، والدكتور قالي قولهم عندي (وليد سلطان) ساعة يروح وساعة يجي".

وكشف المخرج مروان حامد بعض من كواليس تصوير فيلمه الشهير "تراب الماس"، وذلك خلال ندوته التكريمية في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

قال مروان حامد: "منة شلبي عاشت حالة نفسية سيئة بعد تقديم مشهد الاغتصاب فى فيلم (تراب الماس)، هذا العمل كان بالنسبة لها تجربة شديدة الحساسية ونجحت في تقديمها بشكل رائع، ووجود فنان كبير مثل الراحل عزت العلايلي بالعمل أضاف الكثير، وشكل ثقل فني وشخصيته علقت في عقولنا وترك بها أثر واضح".



وحرص عدد كبير من النجوم على حضور ندوة مروان حامد في مهرجان الجونة، من بينهم يسرا، محمد فراج، أحمد حاتم، أحمد داش، نور النبوي، أمير المصري، المطرب أبو، سينتيا خليفة، هدى المفتي، هشام عاشور، علا رشدي، سارة عبدالرحمن، المخرج يسري نصر الله، المخرج شريف البنداري، الكاتبة إنجى علاء، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة.



يذكر أن فيلم تراب الماس ينتمي إلى نوعية أعمال الجريمة والغموض، من إنتاج عام 2018، ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، والعمل مأخوذ عن رواية تراب الماس لـ أحمد مراد، وقدم بطولته آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، إياد نصار، وشيرين رضا.