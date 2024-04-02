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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاركو يكرم الأفضل علي هامش دورة النقاد الرياضيين الرمضانية

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت شركة فاركو بتكريم الأفضل خلال دورة النقاد الرياضيين الرمضانية لعام 2024.

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برعاية فاركو.. اليوم السابع يهزم الفجر ويتوج بكأس رابطة النقاد للمرة السابعة

وكان فريق اليوم السابع فاز على الفجر الرياضي بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة رابطة النقاد الرياضيين ليحصد الفريق اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وقامت شركة فاركو بتكريم إسلام مسعود لاعب الفجر بعد حصوله على لقب هداف البطولة كما حصل أدهم البدراوي حارس اليوم السابع على لقب أفضل حارس مرمى.

فيما حصل ميدو هشام لاعب اليوم السابع علي لقب اللاعب النظيف فيما حصل محمد تريكة لاعب اليوم السابع على جائزة أفضل لاعب مناصفة مع أحمد ممدوح.

وقامت شركة فاركو بتوزيع عدد من الجوائز على اللاعبين الفائزين خلال مشاركتهم في بطولة رابطة النقاد الرياضيين في سهرة كروية شهدت العديد من مظاهر الفرحة بين الحاضرين.

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