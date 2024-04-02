الثلاثاء 02 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برعاية فاركو.. اليوم السابع يهزم الفجر ويتوج بكأس رابطة النقاد للمرة السابعة

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت شركة فاركو بتكريم عدد من اللاعبين على هامش ختام بطولة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانيه لعام 2024.

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برعاية فاركو.. اليوم السابع يهزم الفجر ويتوج بكأس رابطة النقاد للمرة السابعة

وكان فريق اليوم السابع فاز على الفجر الرياضي بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة رابطة النقاد الرياضيين ليحصد الفريق اللقب للمرة السابعة في تاريخه. 
 

وقامت شركة فاركو بتكريم إسلام مسعود لاعب الفجر بعد حصوله على لقب هداف البطولة كما حصل أدهم البدراوي حارس اليوم السابع على لقب احسن حارس مرمى.

فيما حصل ميدو هشام لاعب اليوم السابع علي لقب اللاعب النظيف فيما حصل محمد تريكة لاعب اليوم السابع على جائزة أفضل لاعب مناصفة مع أحمد ممدوح.

وقامت شركة فاركو بتوزيع عدد من الجوائز على اللاعبين الفائزين خلال مشاركتهم في بطولة رابطة النقاد الرياضيين في سهرة كروية شهدت العديد من مظاهر الفرحة بين الحاضرين.

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