الأهلي يبحث عن المواهب في نيجيريا

لتكرار تجربة غانا

يبحث هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي، عن لاعبين شباب في أكاديميات وأندية نيجيريا، في محاولة لتكرار التجربة الغانية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ثنائي شاب من غانا وهم ريندروف سارباه قلب الدفاع المتواجد بقطاع الناشئين حاليا، وصامويل أوبونج رأس الحربة الذي تمت إعارته لفريق الاتصالات، وذلك بعد رحلة استكشاف بقيادة هاني رمزي.

ويسعي هاني رمزي للتعاقد مع بعض اللاعبين الشاب من نيجيريا، لتدعيم فرق الشباب بالقلعة الحمراء، والاستفادة منهم في المستقبل سواء بالفريق الأول أو بالبيع للأندية المحلية.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين بقيادة مارسيل كولر راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.