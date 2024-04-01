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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخليج يتخطي الرائد بهدف في دوري روشن

الخليج
الخليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج فوزا صعبا على نظيره الرائد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة 26 من عمر مسابقة دوري روشن. 

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الخليج يتخطي الرائد بهدف في دوري روشن

سجل هدف الخليج الوحيد خالد ناري في الدقيقة 28 من عمر اللقاء بعد استغل خطأ فادحا لمدافع الرائد .
 

وبهذة النتيجة يحتل الخليج المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، فيمايتواجد الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

ولعب الخليج المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد آل حمسل، محمد الخبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو.

خط الوسط: منصور حمزي، فواز الطريس، محمد آدم.

خط الهجوم: خالد ناري، عبدالله آل سالم، رودريجيز

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