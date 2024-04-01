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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

في غياب طارق حامد ..ضمك يتعادل سلبيًا مع الحزم في دوري روشن

طارق حامد
طارق حامد

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة ضمك والحزم والتي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي. 


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طارق حامد يقود تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة فريق الحزم الليلة

وبهذة النتيجة رفع ضمك رصيده إلى النقطة 35 في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، فيما يأتي فريق الحزم برصيد 16 نقطة. 

ولعب ضمك المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.
خط الدفاع: ضاري العنزي، عبدالقادر بدران، فاروق شافعي.
خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، بدر منشي، عبدالعزيز مجرشي، عبدالعزيز البيشي.
خط الهجوم: كيفن نكودو، أحمد الزين، رمزي صولان. 

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