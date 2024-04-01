طارق حامد يقود تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة فريق الحزم الليلة

يستعد فريق ضمك السعودي، المحترف ضمن صفوفه المصري طارق حامد، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يصطدم مع نظيره فريق الحزم، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ضمك والحزم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي.



ويستعد المصري طارق حامد للعب مباراته رقم 18 مع فريق ضمك في بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الحزم في مباراة اليوم

من المنتظر أن يدخل فريق ضمك بقيادة كوزمين كونترا المدير الفني للفريق بتشكيل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : مصطفى زغبة.

في خط الدفاع : رمزي سلوان – عبد القادر بدران – فاروق شافي – عبد الباسط هوساوي.

في خط الوسط : جورجي كيفن نكودو – نيكولاس ستانتش – طارق حامد – انتولينك – احمد زين.

في خط الهجوم : عبدالله القحطاني.