منها سلسلة P70 والكمبيوتر المحمول والسيارات.. هواوي تطلق 11 منتجًا

وفقًا للتسرب، يمكن أن يكون لدى Huawei ما يصل إلى 11 منتجًا جديدًا جاهزًا للإصدار. لا يمكن أن يشمل ذلك سلسلة P70 فحسب، بل أيضًا الأجهزة القابلة للارتداء المحدثة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وسماعات الأذن والسيارات الذكية وحتى تكنولوجيا المنزل الذكي. تشمل قائمة المنتجات المشهورة ما يلي:

الهواتف الذكية من سلسلة هواوي P70

لاب توب ميت بوك اكس برو 2024

هاتف نوفا الذكي الجديد

سماعات الأذن اللاسلكية FreeLace Pro 2

شاهد الساعة الذكية 4 Pro Space Exploration Edition

جهاز لوحي جديد

طرازات السيارات الذكية الجديدة AITO M5 وLuxeed S7

تكنولوجيا ذكية جديدة للمنزل بأكمله

Smart Screen S5 (تحديث محتمل لـ Vision 3 SE)

خيارات ألوان جديدة للساعة الذكية Watch GT 4

وبينما تم الحديث عن العديد من هذه المنتجات منذ فترة، لم تؤكد شركة Huawei رسميًا التسريب أو تعلن عن تاريخ إطلاق محدد. من غير الواضح ما إذا كانوا سيعقدون حدثًا كبيرًا أو سيطلقون هذه المنتجات تدريجيًا طوال شهر أبريل.



ادعى تسريب من الشهر الماضي أن شركة Huawei قد تطلق سلسلة P70 في الثاني من أبريل، ولكن لم يكن هناك تأكيد من شركة Huawei حتى الآن. ويبدو أن هذا التسريب ربما كان كاذبا.

من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن بعض المنتجات، مثل Smart Door Lock Plus، ترددت شائعات بشأن إصدارات سابقة لم تتحقق.

الآن وقد حل شهر أبريل، يمكننا أن نتوقع مشاركة شركة Huawei للأخبار الرسمية قريبًا، وتوضيح خطط الإطلاق الخاصة بها وإعطائنا صورة كاملة عن منتجاتها الجديدة. وسنوافيكم بأي تطورات جديدة.