“أوقاتي بتحلو” يستضيف ضياء العطيفي وأحمد رفعت ومحمد عبد الغني وأحاديث ذكريات رمضان

عبر شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري في ماسبيرو يقدم برنامج “أوقاتى بتحلو” حالة رمضانية ثرية، وأحاديث حول ذكرياتنا الجميلة مع الشهر الفضيل في حلقته الجديدة التي ستذاع الأربعاء ٣ إبريل.

"أوقاتى بتحلو" يستضيف في الحلقة كلاً من، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، والمستشار ضياء العطيفى، ود. محمد عبد الغنى.

وتستعرض الحلقة الأحاديث حول الذكريات الرمضانية، وأحلى الأوقات التي جمعت الاصدقاء على مدار سنوات.

البرنامج تقديم سمر شيعشع، رؤية وإخراج د.رانيا حمدى.

يذاع البرنامج الأربعاء 3 أبريل، في تمام الساعة الثانية والربع فجرا عبر القناة الثانية بالتلفزيون المصري.

المقهى الثقافي الرمضاني يحتفي بمسيرة الشاعر عبد الكريم عبد الحميد

من ناحية أخرى ، قدم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.



وشهدت مكتبة الفيوم العامة لقاء للاحتفاء بمسيرة شاعر العامية عبد الكريم عبد الحميد، وذلك في رابع أيام مقهى "يوسف وهبي" الثقافي، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" المقام بالتعاون الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

أدار اللقاء القاص عيد رمضان، واستهله الشاعر محمد حسني حديثه معربا عن امتنانه بالحديث عن الشاعر الكبير ابن محافظة الفيوم، وخلال اللقاء قدم نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لعبد الحميد ونشأته التعليمية، وكيف كان عاشقا للكتابة منذ الصغر.

أما عن مشواره الأدبي قال: برع "عبد الحميد" في الكتابة الإذاعية، فكتب الكثير من تترات البرامج، بالإضافة إلى أعماله المسرحية التي حصل من خلالها على تكريمات و جوائز عدة.

من ناحيته قال الشاعر محمد شاكر رئيس نادي الأدب المركزي، ونادي أدب قصر ثقافة الفيوم: عُرف عبد الحميد بالإبداع على المستوى الأدبي، أما على المستوى الشخصي فعرف بالتواضع والبساطة وطيبة القلب، وتقديم المساعدة لكل محبيه، مستشهدا ببعض المواقف التي جمعت بينهما في بعض الفعاليات الثقافية.

وفي كلمته وجه الشاعر عبد الكريم عبد الحميد شكره للقائمين على برنامج العودة إلى الجذور، ثم تحدث عن مسيرته الأدبية، وأول أعماله الشعرية وكيف تمكّن من مواجهة التحديات والصعوبات، التي واجهته خلال مشواره الأدبي والتي كانت بمثابة دافع للنجاح وتحقيق الحلم.

واختتم اللقاء بفتح باب المداخلات بحضور لفيف من الإعلاميين ومثقفي الفيوم.

أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد متنوعة بمشاركة الشعراء جاسر جمال الدين، كريم سليم، ومحمد شاكر، واختتمت الفعاليات بفقرة غنائية للفنان محمد عزت، تغنى خلالها بباقة من الأغنيات بمصاحبة العود منها "والله ما طلعت شمس، فات زمن الحواديت، يا مصاروة اجمعوا في صف الأمان" وسط تفاعل كبير من الحضور.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم بيت ثقافة أبشواي سهرة رمضانية بمركز شباب طبهار، تضمنت أمسية شعرية بعنوان "رمضان فى عيون الشعراء"، تخللها إلقاء قصائد بمشاركة الشعراء عبد الحميد سرحان، حسن دسوقي، وخالد رمضان، أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الشهر الفضيل للفنان أحمد السيد، بجانب عرض فني لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامى عبد الباقي، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من الابتهالات والأغنيات الدينية منها "حبيبنا المصطفى، امدح المكمل، يا رسول الله، يا بركة رمضان" بحضور د.عصام مرسي مدير عام الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل أعدت مكتبة مطرطارس لقاء بعنوان "ليلة الهدى" بنادي المعلمين بمطرطارس، تحدث خلاله أحمد عفيفي- أستاذ بالتربية والتعليم، عن فضل الصيام، وذكرى نصر العاشر من رمضان، أعقبه فقرة تواشيح وابتهالات دينية لفريق مواهب المكتبة، بجانب ورشة لتعليم الرسم وأمسية شعرية، وافتتاح معرض نتاج ورش المشغولات اليدوية التي أقيمت خلال الشهر.

وضمن الأنشطة المقدمة للطفل أقيمت ورشة لتعليم الرسم والتلوين، وأخري لعمل فانوس رمضان بالخشب والخيوط الملونة بجمعية الرعاية المتكاملة، وأقامت مكتبة الطفل و الشباب بسنورس ورشة تصميم فوانيس بخامات معاد تدويرها، فيما شهدت مدرسة سنورس الصناعية للبنات ورشة لعمل مشغولات يدوية بالخرز الملون.

وشهدت أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما نظمت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظ.