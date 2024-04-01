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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتعاقد مع ليليانا لتدعيم سيدات السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى عن التعاقد مع البولندية ليليانا باناسزاك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة خلال الموسم الجاري. 

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أكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع ليليانا باناسزاك، بعد أن اجتازت الكشف الطبي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة، للمنافسة على كل البطولات.

وأوضح أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

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