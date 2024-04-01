الإثنين 01 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة الأهلي يدعم صفوفه بالأمريكي براندون

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع الأمريكي براندون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» خلال الموسم الجاري.

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وأكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع براندون بعدما اجتاز الكشف الطبي عقب وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وقام بالتوقيع على عقود الانضمام إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي، في حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق.
وأوضح العوضي أن التعاقد مع المحترف الأمريكي جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش، وذلك في إطار تدعيم م فرق النادي بالعناصر المطلوبة من أجل المنافسة على كل البطولات.

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