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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كريم عبدالعزيز يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "الحشاشين"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يخوض النجم كريم عبدالعزيز، السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "الحشاشين"، وهو ملحمة تاريخية.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

وكانت حرصت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية Watch it، عبر إنستجرام، على الترويج لمسلسل الحشاشين المقرر عرضه عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن الحشاشين مسلسل تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، وتم الاعتماد على أمين بوحافة ليقوم بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل.

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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