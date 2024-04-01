تفاصيل استهداف الاحتلال أهداف جديدة لحزب الله

تحدب أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، عن تفاصيل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة 10 أهداف لحزب الله في بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

وقال "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن الاحتلال كثف الغارات الجوية خلال الساعات الماضية على أكثر من بلدة في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.

وأضاف: "الاحتلال شن عدة غارات في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، حيث جرى التركيز على راشيا الفخار والخيام وعدد من المناطق الأخرى التي سبق لجيش الاحتلال أن استهدفها في الأيام القليلة الماضية".

وقال سنجاب إن القطاع الأوسط شهد استهداف عيتا الشعب أكثر من مرة اليوم، كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي القطاع الغربي بالنقاورة وأطراف علما الشعب وعدد من البلدات الأخرى.

وفي سياق آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي خلال قيامهم بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

وقال حزب الله في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 1-04-2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏

استهداف قاعدة أمريكية في منطقة التنف السورية

وفي سياق منفصل، قالت مصادر سورية، إن انفجارات عنيفة منذ قليل وقعت في قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بالبادية السورية.

وأضافت وسائل سورية، أن هناك أنباء عن استهداف قاعدة الاحتلال الامريكي التنف جنوب شرق سوريا بالطائرات المسيرة الانتحارية

في وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "هذا الهجوم انتهاك صارخ للأنظمة الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مؤكدًا على ضرورة إدانة هذا العمل بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدي.