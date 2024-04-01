عاجل
الاحتلال يستهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية في دمشق وسقوط ضحايا حماس: نحمل بايدن مسؤولية ما يحدث في المستشفيات ونطالب بالتحرك الفوري
الإثنين 01 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف جنودًا خلال صيانتهم الأجهزة التجسسية في موقع البغدادي

حزب الله
حزب الله

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي خلال قيامهم بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

 

وقال حزب الله في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 1-04-2024  فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف ثكنة لجنود الاحتلال في مستعمرة أدميت

القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض: فلسطين والقدس والأقصى لنا

الذكرى الـ 48 ليوم الأرض .. حماس: طوفان الأقصى امتداد لمسيرة شعبنا في الدفاع عن المقدسات

حزب الله يقصف قاعدة خربة ماعر وموقع الراهب بالصواريخ

الجريدة الورقية