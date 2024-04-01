حفل إفطار طلاب المدن الجامعية في جامعة حلوان (صور)

نظمت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، حفل إفطار جماعي مع طلاب المدن الجامعية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الطلاب هم محور العملية التعليمية بالجامعة ويجب الاهتمام بهم ودعمهم.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتوفير كل السبل لتحقيق أفضل بيئة تعليمية داعمة تمكنهم من صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.

حفل إفطار جامعة حلوان

وحرص قيادات جامعة حلوان على التواصل المباشر مع الطلاب، حيث حضر الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الإفطار الجماعي مع طلاب المدن الجامعية.

وحضر حفل الإفطار في جامعة حلوان هشام رفعت أمين عام الجامعة، وخالد زكي مدير عام المدن الجامعية، الاستاذ مصطفى محمود مدير إدارة المدن الطلابية، إلى جانب مسؤولي المباني والإشراف العام وإشراف المباني ومكتب متابعة شئون الطالبات.

تذليل العقبات أمام طلاب جامعة حلوان

حفل إفطار جامعة حلوان

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان أهمية التواصل المستمر مع الطلاب لمعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، مشيراً إلى حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية داعمة للطلاب تساعدهم على التفوق والنجاح.

ونوه نائب رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب وتلبية احتياجاتهم بما يحقق أهداف العملية التعليمية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتواصل قيادات الجامعة الدائم معهم وحرصهم على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم داخل الحرم الجامعي.

ليلة رمضانية في جامعة حلوان

ونظمت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، ليلة رمضانية فنية في كلية السياحة والفنادق بالمنيل، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتضمنت الليلة الرمضانية في جامعة حلوان العديد من الفقرات المميزة، بدءًا بعرض فيديوهات تُسلط الضوء على إنجازات الجامعة، وكلية السياحة والفنادق، وشركة ماستر ترافيل الراعي الرسمي للفعالية، ثم توالت الفقرات الفنية المتنوعة.

وقدم كورال كلية التربية الموسيقية تحت إشراف عميد كلية السياحة والفنادق مجموعة من الفقرات الغنائية، بينما قدم فريق كلية التربية الرياضية بنات تحت إشراف الدكتورة أمل عبدالله عميد الكلية فقرة استعراضية.