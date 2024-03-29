وزير الشباب: جامعة حلوان تعد كوادرًا متميزة في مجالات فريدة

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة حلوان في إعداد الكوادر المتميزة في مجالات فريدة ومتخصصة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الشباب في حفل رمضاني أقامه جامعة حلوان في كلية السياحة والفنادق بالمنيل.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن جامعة حلوان تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وعبّر وزير الشباب والرياضة عن سعادته الغامرة بحضوره الاحتفالية الرمضانية في جامعة حلوان، التي تعُد واحدة من أعرق الجامعات المصرية.

حفل رمضاني في جامعة حلوان

وأقامت جامعة حلوان ليلة رمضانية فنية في كلية السياحة والفنادق بالمنيل، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر الليلة الرمضانية في جامعة حلوان كل من: الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة.

وتضمنت الليلة الرمضانية في جامعة حلوان العديد من الفقرات المميزة، منها: عرض فيديوهات تسلط الضوء على إنجازات الجامعة، وكلية السياحة والفنادق، وشركة ماستر ترافيل الراعي الرسمي للفعالية، وفقرات غنائية لكورال كلية التربية الموسيقية وفقرة استعراضية لكلية التربية الرياضية بنات، وفقرة غنائية للمطربة كنزي تركي.

تعزيز الروح الجامعية في جامعة حلوان

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن هذه الليلة تهدف إلى تعزيز الروح الجامعية لدى الطلاب، وتنمية روح المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تسلط الضوء على العناصر المميزة التي تتميز بها جامعة حلوان كجامعة نوعية بتخصصات فريدة.

وأكد رئيس جامعة حلوان تميز الجامعة بتقديم تخصصات دراسية فريدة تميزها عن غيرها.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة كانت مهد الفنون في مصر، وأنها خرّجت العديد من النجوم المتميزين.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تضع جودة التعليم على رأس أولوياتها، وتهتم بتقديم التخصصات الفريدة التي يتطلبها سوق العمل.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى الدور الرائد للجامعة حلوان في مجال الفنون، وأنها تعرض ما تتميز به خلال تلك الليلة الرمضانية.

