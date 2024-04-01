جددي سفرتك وحضري قطايف باللوتس

اللوتس من المكونات المفضلة لدى الكبار والصغار، فيتميز بمذاقه اللذيذ والشهي، لذلك تم إدخاله في مكونات الحلويات الرمضانية، كنوع من التجديد وإضافة لمسة لذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل قطايف باللوتس.

قطايف باللوتس



طريقة عمل القطايف

المقادير

- الزبدة : نصف كوب (اللوتس)





- القطايف : نصف كيلو (عصافيري)





- بسكويت : كوب (اللوتس / مطحون)





- حبيبات الشوكولاتة : كوب (البيضاء)





- حبيبات الشوكولاتة : كوب (الملونة)





طريقة التحضير

ضعي زبدة اللوتس بوعاء صغير خاص بالمايكرويف.





ذوبي الزبدة في المايكرويف مدة 10 ثواني.





ضعي الزبدة المذوبة في كيس الحلواني، واحشي حبات القطايف العصافيري بالزبدة.





زيني حبات القطايف بعد الحشو ببسكويت اللوتس المطحون، أو حبيبات الشوكولاتة البيضاء، أو بحبيبات الشوكولاتة الملونة، وقدميها فورا.





وزبدة اللوتس من الحشوات التي يحبها الكثير ولا تقاوم، إلا أنها تباع في الأسواق بأسعار مرتفعة بشكل كبير، لذا نقدم لم طريقة اقتصادية لعملها في المنزل بسهولة وبتكلفة أقل.





طريقة عمل زبدة اللوتس

المقادير

- بسكويت : 450 غم (بسكويت اللوتس)

- القرفة : 4 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- السكر الأسمر : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- ملح : رشّة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

طريقة التحضير