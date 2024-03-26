جددي سفرتك وحضري قطايف بقمر الدين اللذيذة لرمضان

قطايف بقمر الدين من الوصفات الشهيه التي يمكنك إعدادها كحلوى رمضانية لذيذة وسريعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





قطايف بقمر الدين

طريقة عمل قطايف بقمر الدين

المقادير

- فستق حلبي : 20 جرام (مطحون - للتزيين)

- عصير قمرالدين : 480 ml

- النشاء : 75 جرام

- ماء الورد : 5 جرام

- سميد ناعم : نصف كوب

- الماء : كوبان (دافئ)

- ماء الزهر : ملعقة صغيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- خميرة : ملعقة صغيرة (فورية ناعمة)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1 لإعداد العجينة: ضعي، في وعاء الخلاط، الدقيق والسميد والسكر والخميرة والملح و"البايكينج باودر". وثبّتي مضرب التقليب، ثمّ قلبي المكونات، لتختلط.

2. أضيفي الماء الدافئ وماء الزهر. وشغّلي الخلاط على سرعة متوسّطة لمدة 3 دقائق، إلى أن تتكوّن عجينة سائلة وناعمة.

3 أحضري صاجاً أو مقلاةً واسعة وسميكة القاعدة، وضعي الصاج أو المقلاة على نار متوسّطة، إلى أن يسخن جيّداً. أحضري صينيّة قصيرة الحافة، وضعي فيها فوطة مطبخ نظيفة.

4 أسكبي العجينة على الصاج على شكل أقراص صغيرة. وانتظري قليلاً إلى أن تتكوّن ثقوب على سطح الأقراص. إرفعي، باستعمال ملعقة عريضة، الأقراص وضعيها على الفوطة. ودعي أقراص القطايف إلى أن تبرد تماماً، قبل تشكيلها.

5 أمسكي قرص القطايف واقفلي طرفه، ليتكوّن لديك قمع صغير. إملئي، باستعمال ملعقة صغيرة، القمع بمهلبيّة قمر الدين.

6 أنثري الفستق، وقدّميها مباشرة.

7 لإعداد مهلبيّة قمر الدين: ضعي، في قدر سميكة القاعدة ومتوسّطة الحجم، عصير قمرالدين والنشاء. وقلّبيهما بمضرب شبك يدوي ليذوب النشاء.

8 ضعي القدر على نار متوسّطة. قلّبي إلى أن يغلي العصير وتحصلي على مهلبيّة سميكة القوام. أضيفي ماء الورد وقلّبي. ضعي المهلبيّة في طبق واسع، وغطّي سطحها بقطعة من النايلون، ودعيها إلى أن تبرد تماماً.



فوائد قمر الدين

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد قمر الدين أنه يدعم عمل الجهاز الهضمي، حيث يقي من الإمساك، والسبب في ذلك يعود إلى احتوائه على كميات جيدة من الألياف الغذائية، وخاصةً الألياف القابلة للذوبان.

2. حماية القلب من الأمراض

قد يساهم قمر الدين في حماية القلب من الأمراض، وذلك بسبب:

محتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، فهي تعمل على الحد من ارتفاع الكولسترول الضار (LDL)، وتعزز صحة الشرايين.

غناه بالبوتاسيوم، حيث يُعد البوتاسيوم مهم جدًا لصحة القلب والحفاظ على ضغط دم سليم.

3. الوقاية من فقر الدم الناتج من نقص الحديد

من فوائد قمر الدين أنه يقي الجسم من فقر الدم الناتج من نقص الحديد، وذلك بسبب غناه بعنصر الحديد، حيث كل كوب من المشمش المجفف غير المطبوخ يحتوي على ما يقارب 3.5 ملليغرام من الحديد.