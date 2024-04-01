طريقة عمل زبدة اللوتس في المنزل.. اصنعيها بربع الثمن

زبدة اللوتس من الحشوات التي يحبها الكثير ولا تقاوم، إلا أنها تباع في الأسواق بأسعار مرتفعة بشكل كبير، لذا نقدم لم طريقة اقتصادية لعملها في المنزل بسهولة وبتكلفة أقل لوضعها كحشو أو لتزيين الحلويات.





زبدة اللوتس

طريقة عمل زبدة اللوتس

المقادير

- بسكويت : 450 غم (بسكويت اللوتس)

- القرفة : 4 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- السكر الأسمر : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- ملح : رشّة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، قومي بوضع بسكويت اللوتس مع القرفة، والسكر، والملح، والفانيليا.

وبعد ذلك، أضيفي الزبدة، وصُبي الماء تدريجياً مع الاستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات.

ضعي مزيج الزبدة في وعاء أو برطمان محكم الإغلاق، واتركيه يبرد قليلاً ثم استخدميه.





فوائد القرفة للجسم

تنظيم نسبة السكر في الدم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، يبدو أن القرفة تعمل أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يجعلها توابلًا مثالية لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرحلة ما قبل السكري.





تحسن صحة الأمعاء

القرفة تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك ، مصدر الوقود المفضل لهذه الميكروبات المفيدة ، يمكن للقرفة أن تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم والغازات.





صحة الفم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم ، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، وتراكم الترسبات ، والتهاب اللثة ، وأمراض اللثة.





تحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على كميّاتٍ كبيرةٍ من مضادّات الأكسدة القوية، مثل متعدد الفينول، والتي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة مما يقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.





تساهم في تنظيم الدورة الشهرية

تُساعد القرفة على التقليل من آلام الدورة الشهرية، إضافةً لدروها في التخفيف من النزيف، وألم عسر الطمث وما يرافقه من أعراض كالغثيان والتقيؤ، كما تُساعد على التخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.