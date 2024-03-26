مي عمر: عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة

كشفت الفنانة مي عمر عن كواليس عملها مع الزعيم عادل إمام قائلة: "رفضت بطولة بعد مسلسل الأسطورة، وكنت عايزة اشتغل مع نجوم كبيرة قبل ما اعمل بطولة، واتعرضت عليا رواية اسمها رغم الفراق ومنزلتش".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "خُفت من الشغل مع الاستاذ عادل إمام، ومن اول شغلي كان حلمي اشتغل معاه، وقبل التصوير بيوم منمتش، وقعدت احفظ كتير عشان منساش، ولما رحت التصوير فجاءة لقيت الاستاذ عادل بيطمني وبيقولي مبروك اول يوم ومتقلقيش، واتعلمت منه الالتزام والثقافة وأنه بيتابع وبيتفرج على كل الأعمال، وموصلش للي هو فيه بسهولة، كنت بقعد معاه اهريه أسئلة، وكلمني تاني يوم عرض المسلسل وقالي مبروك انا اتفرجت وهتبقي ممثلة مهمة، واتكلم عني في الصحافة بكلام حلو اوي، وقال احساسي عالي".

كشفت الفنانة مي عمر عن طريقة غيرتها على زوجها المخرج محمد سامي قائلة: "انا بغير بس مبحبش أبيّن، بغير من حاجات هبلة، وبقول انا اتضايقت لو حصل حاجة معينة، وهو محترم وبيراعي الحتة دي".

وقالت مي عمر، : "لو حصل من محمد سامي حاجة، هيبقى رد فعلي كبير، لأن الخيانة مش حاجة سهلة ومش هقدر اتقبلها، وانا مش همشي ورا الاشاعات، ولو وصل الأمر للخيانة مستحيل اعمل نفسي مش واخدة بالي، ومقدرش ابقى مع واحد بيخوني، ومش حاسة اني هقدر استحمل الخيانة، ومش بغير من حبه لبناته".

وكشفت الفنانة مي عمر، عن مهاجمة أعمالها من قِبل احدى الفنانات قائلة: "جعفر نجح اكتر من لؤلؤ وعمل نجاح وحالة مشفنهاش بقالنا كتير، ومعنديش الشجاعة اقول مين الفنانة اللي بتهاجمني، واعتقد الواحد يركز على نفسه أفضل ويطور من نفسه، وكل عمل يبقى احلى من اللي قبله".

وقالت مي عمر، : "عرفت الشخصية اللي بتهاجمني من كذا حد، والحاجات دي بتبقى معروفة، وناس من اللي بيقبضوا فلوس قالولي كده، وبحاول اركز في نفسي وهي بتضايقني لان بلاقي كلام غريب وهجوم مش مفهوم، وزمان كنت بتضايق اوي لكن بطلت لان ربنا بيعوضني ومديني حاجات كتير حلوة، وهي ربنا يكرمها وكل واحد يركز في شغله ودي طريقة مش حلوة اننا نعلي نفسنا، وبحس ان ده شر بيّن ولو عملت كده ربنا عمره ما هيكرمني، ودي اسهل حاجة ممكن نعملها".

وأضافت مي عمر قائلة: "في الاخر اللي بيرد هو النجاح، ومهما حصل هجوم ومهما اتأجر ناس للهجوم فا بيبقى أصغر من النجاح، وبحب اشوف رد الشارع اكتر، مبسدش ودني عن النقد، ومش كل حاجة اقول دي لجنة، انا مش كده خالص، بالعكس بقول يمكن ده حقيقي وفيه نقاد بحب اسمع رأيهم، وبحب النقد الحقيقي يمكن فيه كومنت مفيد ليا، وبحب استاذ طارق الشناوي، ولما بيقول عليا حاجة كويسة او حاجة وحشة، بحب اسمعه، ومرة قال حاجة قلت اه عنده حق لازم اخد بالي، بس فيه ساعات نقد مبالغ فيه، مش نقد على قد ما هو فيه شخصنة، لازم نبقى في انتقادنا منطقيين وندي الناس حقها، ولو فيه حاجة مش عجبانا نقول لكن مش بدون مبررات".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.