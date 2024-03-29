الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان: نتميز بتخصصات دراسية فريدة

السيد قنديل رئيس
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تميز الجامعة بتقديم تخصصات دراسية فريدة تميزها عن غيرها.

إقامة ليلة رمضانية فنية في جامعة حلوان (صور)

وزيرا التعليم العالي والشباب يشهدان احتفالية رمضانية في جامعة حلوان

جاء ذلك خلال ليلة رمضانية فنية أقامتها جامعة حلوان في كلية السياحة والفنادق بالمنيل، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. 

جامعة حلوان مهد الفنون في مصر

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة كانت مهد الفنون في مصر، وأنها خرّجت العديد من النجوم المتميزين. 

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تضع جودة التعليم على رأس أولوياتها، وتهتم بتقديم التخصصات الفريدة التي يتطلبها سوق العمل. 

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى الدور الرائد للجامعة حلوان في مجال الفنون، وأنها تعرض ما تتميز به خلال تلك الليلة الرمضانية. 

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالدور الذي تقوم به كلية السياحة والفنادق من خلال برامجها التبادلية التي تُسهم في تدريب الطلاب وتزويدهم بالخبرة العملية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى هذه الليلة تهدف إلى تعزيز الروح الجامعية لدى الطلاب، وتنمية روح المشاركة في الأنشطة الطلابية، إيمانًا من الجامعة بأهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تُسلط الضوء على العناصر المميزة التي تُميز جامعة حلوان كجامعة نوعية بتخصصات فريدة. 

وشدد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية إيمانًا منها بدورها الفاعل في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم المتكاملة.
 

وحضر الليلة الرمضانية في جامعة حلوان كل من: الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة.

وتضمنت الليلة الرمضانية في جامعة حلوان العديد من الفقرات المميزة، بدءًا بعرض فيديوهات تُسلط الضوء على إنجازات الجامعة، وكلية السياحة والفنادق، وشركة ماستر ترافيل الراعي الرسمي للفعالية، ثم توالت الفقرات الفنية المتنوعة، حيث قدم كورال كلية التربية الموسيقية تحت إشراف عميد الكلية مجموعة من الفقرات الغنائية، بينما قدم فريق كلية التربية الرياضية بنات فقرة استعراضية، واختتم الحفل بفقرة غنائية للمطربة كنزي تركي.
 

مواد متعلقة

إقامة ليلة رمضانية فنية في جامعة حلوان (صور)

ننشر التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بحث شروط التقديم في مسابقة تعيين المعلمين الجديدة

مدير مكتب اليونسكو: ندعم معلمي وزارة التربية والتعليم

تحويل برامج الترقي المقدمة إلى المعلمين إلى رقمية

جامعة حلوان تطلق مشروع تشغيل الألف طالب للعام الثاني

نصائح ذهبية لمحاربة الملل أثناء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم تفتتح استوديو المحتوى التعليمي الجديد

الجريدة الورقية