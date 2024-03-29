رئيس جامعة حلوان: نتميز بتخصصات دراسية فريدة

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تميز الجامعة بتقديم تخصصات دراسية فريدة تميزها عن غيرها.

جاء ذلك خلال ليلة رمضانية فنية أقامتها جامعة حلوان في كلية السياحة والفنادق بالمنيل، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جامعة حلوان مهد الفنون في مصر

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة كانت مهد الفنون في مصر، وأنها خرّجت العديد من النجوم المتميزين.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تضع جودة التعليم على رأس أولوياتها، وتهتم بتقديم التخصصات الفريدة التي يتطلبها سوق العمل.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى الدور الرائد للجامعة حلوان في مجال الفنون، وأنها تعرض ما تتميز به خلال تلك الليلة الرمضانية.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالدور الذي تقوم به كلية السياحة والفنادق من خلال برامجها التبادلية التي تُسهم في تدريب الطلاب وتزويدهم بالخبرة العملية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى هذه الليلة تهدف إلى تعزيز الروح الجامعية لدى الطلاب، وتنمية روح المشاركة في الأنشطة الطلابية، إيمانًا من الجامعة بأهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تُسلط الضوء على العناصر المميزة التي تُميز جامعة حلوان كجامعة نوعية بتخصصات فريدة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية إيمانًا منها بدورها الفاعل في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم المتكاملة.



وحضر الليلة الرمضانية في جامعة حلوان كل من: الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة.

وتضمنت الليلة الرمضانية في جامعة حلوان العديد من الفقرات المميزة، بدءًا بعرض فيديوهات تُسلط الضوء على إنجازات الجامعة، وكلية السياحة والفنادق، وشركة ماستر ترافيل الراعي الرسمي للفعالية، ثم توالت الفقرات الفنية المتنوعة، حيث قدم كورال كلية التربية الموسيقية تحت إشراف عميد الكلية مجموعة من الفقرات الغنائية، بينما قدم فريق كلية التربية الرياضية بنات فقرة استعراضية، واختتم الحفل بفقرة غنائية للمطربة كنزي تركي.

