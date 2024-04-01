ارتفاع الأسهم الأمريكية للعقود الآجلة بعدما عزز التضخم آمال خفض مبكر للفائدة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت أحدث قراءة للتضخم اعتدال أسعار المستهلكين، مما عزز الآمال في خفض مبكر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الأسهم الأمريكية



أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير، مقارنة مع تقديرات زيادة بنسبة 0.4%، وفقاً لاقتصاديين استطلعت آراءهم.



وعزز التقرير رهانات خفض أسعار الفائدة، حيث بات تسعير أسواق المال لفرصة بنسبة 66% لخفض 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو، مقارنة بـ 55% قبل يوم من نشر البيانات، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.



ومما أثار المزيد من الآمال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إنه يتوقع أن تكون أسعار الفائدة في المستقبل أقل مما هي عليه الآن، ولكن من المرجح أن تظل أعلى من مستويات الوباء.

وكتب محللو سيتي غروب في مذكرة "إذا استمر النشاط، فقد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. لكن المزيد من التباطؤ في أسواق العمل جعلنا نتوقع 5 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام".

ومع ذلك، يتوقع المشاركون في السوق أن يظل البنك المركزي على حاله بشأن أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل في مايو.



ارتفعت أسهم النمو في أسواق الأسهم الأمريكية ، التي ستستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، في تداولات ما قبل السوق، مع ارتفاع أسهم مايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا بما يتراوح بين 0.6% و1.1%.



ويشير ذلك إلى بداية قوية للربع الثاني، بعد أن ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 10.16% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي أكبر مكاسبه منذ عام 2019. ومؤشر داو جونز القيادي على بعد أقل من 1% من اختراق مستوى 40 ألف نقطة للربع الثاني. المرة الأولى.



كانت المكاسب في الأسهم الأمريكية مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي والأرباح القوية والآمال في الهبوط الناعم - حيث يعتدل التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي.

أسواق الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية



على صعيد البيانات، من المتوقع صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي من S&P Global في الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المقرر صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي.



في الساعة 5:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر Dow e-minis بمقدار 111 نقطة، أو 0.28%، وارتفع مؤشر S&P 500 e-minis 17.75 نقطة، أو 0.33%، وارتفعت أسهم Nasdaq 100 e-minis 88.75 نقطة، أو 0.48%.



انخفض سهم AT&T في أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 1.6% في تداولات ما قبل السوق بعد أن قالت شركة الاتصالات اللاسلكية إنها تحقق في تسرب بيانات كان من الممكن أن يؤثر على ما يقرب من 73 مليون حساب حالي وسابق.



وربح سهم سبيريت إيرلاينز 2.1% بعد أن قالت شركة النقل ذات الميزانية المحدودة إنها ستحصل على ائتمان شهري من شركة International Aero Engines حتى نهاية عام 2024 كتعويض عن عدم قدرتها على تشغيل طائراتها بسبب مشاكل في المحرك.