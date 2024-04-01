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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بحوزتهم 319 تمثالا .. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

امرت  جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس عامل وجزار تخصص نشاطهما في النصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعثر بحوزتهما على قطع يشتبه في أثريتها بالجيزة.

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بحوزتهم 319 تمثالا .. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عامل، جزار- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحيازتها قطع يشتبه في أثريتها داخل مسكن العامل، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل المسكن المشار إليه وعثر بداخل مخزن كائن بالطابق الأرضي على 319 تمثالا مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه في أثريتها، و3 قطع جيرية، بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، من خلال بيع قطع أثرية مُقلدة باستخدام المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

  محاكمة 12 شخص لاتهامهم بقتل سيدة والشروع في قتل آخرين بقليوب

كما تنظر  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة ، اليوم الرابع من دور مايو المقبل ،   محاكمة 12 شخص لاتهامهم بقتل سيدة والشروع في قتل آخرين، لحضور شهود الإثبات والاستعداد للمرافعة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11052 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2822 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين كلا من "سليم د س"، 60 سنة، بدون عمل، و"طه د س"، 58 سنة، و"عمرو ط د"، 22 سنة، سائق، و"خضر د س"، 48 سنة، مندوب مبيعات، و"بهيجة د س"، 51 سنة، بدون عمل، و"حمدان د س"، 44 سنة، و"محمد ن ع"، 24 سنة، موظف، و"عزة ج ع"، 44 سنة، ربه منزل، و "ثابت م م"، 21 سنة عامل، و"صفوت م م"، 21 سنة، فران، و"مصطفي م م"، 22 سنة، حداد، و"وحيد ع ح"، 63 سنة بالمعاش، وجميعهم مقيمين عرب السنابلة صنافير مركز قليوب، لأنهم في يوم 7 / 7 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول إلى السابع قتلوا المجنى عليها "أمينة خطاب سيد علي"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

 

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