عشماوي ينتظرربة منزل ونجلها أنهيا حياة سيدة بعد استدراجها في قليوب

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، ربة منزل ونجلها "حداد" بالإعدام شنقا، لاتهامهما بقتل سيدة بعد استدراجها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم جراء ما اقترفوه.

عشماوي ينتظر ربة منزل ونجلها لقتلهما سيدة بعد استدراجها وتقييدها في قليوب

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7905 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 662 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نورة م ع"، 39 سنة، ربة منزل، و"كامل ع ك"، 19 سنة، حداد، ومتهمة ثالثة "حدث"، لأنهم في 2 / 10 / 2022، المتهمان وأخرى ذات الـ 14 سنة ميلادية، قتلوا عمداً المجني عليها "نورا عبد النور حلمي مرزوق"، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، إذ قبعا المتهمان الأولى والثاني بمسكنهما منتظرين حضورها صحبة المتهمة الأخرى، وما أن أتتهم حتى دلفت إحدي الغرف بالسمن فدخل خلفها المتهم الثاني فجسم فوقها وقيد حراكها، وما أن صرخ لطلب مساعدة المتهمتين الأولى والأخرى حتي هرعا إليه واستكملت الأخيرة تقيد حراكها من قدمها، وكممت الأولى فاهها بقطعة من القماش ممزوجة بالمياه قاصدين جميعاً من فعلتهم إزهاق روحها حتى فارقت الحياة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 316 مكرر ثالثا، المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين للمجني عليها حال كون المتهمين حائزين ومحرزين الأسلحة بيضاء تالية.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أدوات - قطعة من القماش ممزوجة بالمياه، حبال - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالأوراق.



حبس صاحب مكتبة لحيازته 730 ألف عبوة من الألعاب النارية فى بنها

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس صاحب مكتبة بدائرة قسم ثاني بنها 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالإتجار في الألعاب النارية، حيث ضبط وبحوزته نحو 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام قوة أمنية من مباحث قسم ثاني بنها من ضبط مكتبة بدائرة القسم يقوم صاحبها بالإتجار في الألعاب النارية دون ترخيص متخذًا من المكتبة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتوجهت قوة أمنية وبالتفتيش عثر بالمكتبة على 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.